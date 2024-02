La inceputul acestei luni s-a desfasurat, la Oradea, prima editie a Campionatului European de inot in ape inghetate. Au participat peste 322 sportivi din 27 tari, cu varste intre 17 si 79 ani.Delegatia Romaniei a avut 35 sportivi, iar printre ei si Cezar Moscaliuc, profesor antrenor la CSS-LPS Suceava. El a adus acasa doua dintre medaliile puse in joc la aceasta competitie, cea de argint in proba de 50m spate si bronz in proba de 50m fluture."Totul a inceput cand am vazut un prieten din ... citeste toata stirea