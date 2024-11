Esec neasteptat pentru CSU Suceava in fata gruparii CSM Focsani

> Intr-un meci din etapa a X-a, CSU Suceava - CSM Focsani 31-33 (16-12)!CSU Suceava a suferit sambata, 16 noiembrie, una dintre cele mai neasteptate infrangeri din ultimii ani. Dupa un debut de sezon bun, elevii antrenorilor Bogdan Soldanescu, Petru Ghervan si Iulian Andrei au cedat pe teren propriu in fata echipei CSM Focsani, care inainte de acest meci avea o singura victorie in noua etape din Liga Zimbrilor.Gazdele, incurajate puternic de un public care abia astepta sa revina in tribune, ... citește toată știrea