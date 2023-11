Clubul Copiilor Falticeni a organizat, in perioada 27 - 29 octombrie, etapa finala a celei de-a a VIII-a editii a Concursului Interjudetean de Orientare "Cupa Dumbrava minunata".Asa cum am aflat de la prof. Dan Beraru, coordonatorul cercului Turism si Orientare turistica, proiectul a demarat la inceputul luni aprilie 2023.In etapa finala a concursului s-au desfasurat urmatoarele activitati: proba de orientare pe distanta medie, care a avut loc sambata, 28 octombrie, in padurea Jerna - ... citeste toata stirea