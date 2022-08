Falticeneanca Aissia-Claudia Prisecariu, in lotul Romaniei pentru Campionatele Mondiale de juniori din Peru

Romania va participa cu noua sportivi, intre care David Popovici, la Campionatele Mondiale de Inot pentru juniori de la Lima (Peru), care vor avea loc in perioada 30 august-4 septembrie. Din echipa Romaniei face parte si falticeneanca Aissia-Claudia Prisecariu. Sportiva de la clubul Nada Florilor din Falticeni este pregatita de antrenorii Andrei Pinticanu, Luis Lacatus si Constantin Danaila si a adus prima medalie Romaniei la Festivalul Olimpic al Tineretului ce a avut loc in acest an in ... citeste toata stirea