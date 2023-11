Inotatoarea falticeneana Aissia Prisecariu s-a clasat pe primul loc in proba de 200 metri spate din cadrul Campionatului National in bazin scurt care s-a desfasurat la Otopeni. Sportiva legitimata in prezent la clubul Dinamo a stabilit un nou record national de la 15 ani pana la seniori: 2 minute si 7 secunde. Acest timp ii asigura calificarea la Campionatul European, care va fi ... citeste toata stirea