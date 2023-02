Falticeneanul David Arcip isi doreste rezultate cat mai bune la doua turnee Tennis Europe

Anul 2023 a inceput cu rezultate foarte bune pentru jucatorul de tenis din Falticeni, David Arcip, membru al lotului masculin de tenis de camp Under-13, care va reprezenta Romania in competitiile internationale. Convocarea la selectia nationala U13 s-a finalizat cu succesul confirmarii lui David in lotul Romaniei de 13 ani, avand in vedere ca el are inca 12 ani, fiind nascut pe 30 aprilie 2010.In anul 2022, micul tenismen legitimat la Clubul sportiv Lechner Tennis School din Brasov a terminat ... citeste toata stirea