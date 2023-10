La Limassol, in Cipru, s-a desfasurat, in perioada 20-28 octombrie, Turneul Tennis Europe "Famagusta Tennis Cup U14", competitie la care au participat cei mai buni 64 de sportivi din 12 tari. Falticeneanul David Arcip, legitimat la Lechner Tennis School Brasov, a debutat in concurs calificat direct pe tabloul principal in pozitia de favorit nr.12, din totalul de 16 favoriti. Meciurile s-au desfasurat pe suprafete de joc hard, in conditii meteo destul de grele, la temperaturi de 33 grade.In ... citeste toata stirea