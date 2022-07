Falticeneanul Vlad Dascalu, in afara top 10 in cursa din Elvetia

Ciclistul falticenean Vlad Dascalu (Trek Factory Racing XC) s-a clasat pe locul al 17-lea in proba de cross country olimpic (XCO), la Cupa Mondiala de mountain bike din Lenzerheide (Elvetia).Vlad Dascalu, locul opt in cursa scurta (XCC), nu a reusit sa mentina ritmul grupului fruntas, din cauza unei cazaturi, si a terminat cursa al 17-lea, cu timpul de 1h20min, la 2min28sec de invingator, italianul Luca Braidot (1h17min32sec), la primul succes in ... citeste toata stirea