Falticeneanul Vlad Dascalu, locul doi in cursa cross-country olimpic din Cehia

Ciclistul falticenean Vlad Dascalu (Trek Factory) s-a clasat pe locul doi in cursa cross-country olimpic (XCO), desfasurata in cadrul Cupei Mondiale de mountain bike de la Nove Mesta Na Morave (Cehia), fiind invins la mare lupta, cu doar o secunda, de britanicul Thomas Pidcock, campionul olimpic en titre.Dascalu, locul sapte la JO de la Tokyo, s-a instalat in frunte inca de la primul tur, iar apoi s-a aflat mereu in lupta pentru primul loc, dar campionul britanic a avut un sprint mai bun la ... citeste toata stirea