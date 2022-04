Falticenenii de la "Kim Long Dao" au obtinut 10 medalii

Sportivii de la Clubul "Kim Long Dao" din Falticeni au reprezentat cu cinste judetul la prima editie a Campionatului Mondial de Qwan ki do, copii si juniori, eveniment care s-a desfasurat in Padova, in Italia, in perioada 23-24 aprilie. In competitie au fost inscrisi un numar de 425 de sportivi de la 47 cluburi, din 12 tari din Europa si Africa. Romania a fost reprezentata de un numar de 140 de sportivi din 12 cluburi, "Kim Long Dao" din urbea de pe Somuz participand cu 11 sportivi, care au ... citeste toata stirea