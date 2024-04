Favoritele s-au impus in ambele serii

In cadrul etapei a XIV-a a Seriei I a Ligii a V-a de fotbal, Sporting Siminicea a castigat derbiul cu Vointa Zvoristea cu scorul de 2-1. Liderul seriei, Polul Nord Falcau Brodina, a invins si ea, cu 3-1, gruparea Viitorul Vadu Moldovei si continua sa aiba avans de trei puncte fata de echipa de pe locul doi in clasament.In Seria a II-a a Ligii a V-a, ocupanta primului loc in clasament, Larix Dornisoara si-a mai adaugat trei puncte in clasament dupa victoria cu 4-1 din meciul cu Bradul Vama. ... citește toată știrea