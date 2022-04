Favoritele s-au impus in corpore in etapa de la finele saptamanii trecute

Ocupantele primelor doua locuri in clasamentul Seriei I a Ligii a V-a de fotbal a judetului Suceava au castigat meciurile disputate in etapa a XII-a, care a avut loc la finele saptamanii trecute.Liderul Bucovina Darmanesti a castigat pe teren propriu cu 3-1 in fata celor de la Viitorul Adancata, in timp ce formatia de pe locul doi, Sporting Poieni Solca, a trecut de Vointa Zvoristea cu 4-2.Gruparea situata pe prima pozitie in clasamentul Seriei a II-a, Academica Galanesti a "predat" o ... citeste toata stirea