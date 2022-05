Festival pentru CSU din Suceava, duel cu campioana Romaniei si castigatoarea Cupei, Dinamo Bucuresti

In ultima runda a sezonului competitional al Ligii Zimbrilor, handbal masculin, CSU din Suceava va primi pe teren propriu vizita campioanei Romaniei si a castigatoarei Cupei, Dinamo Bucuresti. Formatia oaspete este clar favorita si, chiar cu bulele de sampanie in par, are prima sansa la victorie.Spiritul de lupta este la cote maxime si de partea sucevenilor, care vor sa faca un meci bun si sa lupte de la egal la egal cu cei mai buni. Gazdele se vor confrunta cu cinci absente importante, insa ... citeste toata stirea