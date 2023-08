> In prima etapa, doar Foresta Suceava a castigat, Somuz Falticeni si Bucovina Radauti au pierdutLa finele saptamanii trecute, a debutat un nou sezon competitional in Liga a III-a de fotbal. Paradoxal, echipa care are cele mai mari probleme legate de finantare, Foresta Suceava, a castigat, in timp ce formatiile mai... linistite, Somuz Falticeni si Bucovina Radauti, au pierdut.In prima etapa a Seriei I, Foresta Suceava trecut in deplasare de Rapid Brodoc cu 2-0 prin golurile marcate de Nechita ... citeste toata stirea