> In cadrul etapei a VI-a a Seriei I, Foresta Suceava - Stiinta Miroslava 5-1Foresta Suceava a facut din nou spectacol pe propriul teren. Dupa victoriile cu CSM Vaslui, 4-2, si Somuz Falticeni, 3-1, gruparea "galben-verde" a administrat un racoritor 5-1 echipei Stiinta Miroslava.Pe un teren foarte bun si vreme propice fotbalului, in cadrul etapei a VI-a a Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a primit, la sfarsitul saptamanii trecute, pe "Areni", vizita echipei Stiinta Miroslava. ... citeste toata stirea