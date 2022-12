Foresta Suceava a incheiat anul cu fruntea sus

> In cadrul etapei a XV-a a Seriei I, CSM Bacau - Foresta Suceava 1-1In ultima etapa din acest an, a XV-a a Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a evoluat pe terenul celei de-a doua clasate, CSM Bacau. Formatia pregatita de Dorin Goian si-a respectat blazonul si a terminat aceasta prima parte a campionatului cu o foarte importanta remiza.Sucevenii au deschis scorul in minutul 40, prin Daniel Muntean, in urma unei inspirate actiuni personale, gazdele egaland imediat dupa pauza ... citeste toata stirea