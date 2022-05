Foresta Suceava a incheiat sezonul cu o victorie de moral inainte de prima mansa a duelului cu Otelul Galati

In cadrul ultimei etape a play-off-ului Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a primit pe stadionul "Areni" vizita echipei Husana Husi. Pentru ca nu avea practic nicio miza, jocul nu a prezentat interes pentru iubitorii jocului cu balonul rotund, doar microbistii adevarati fiind prezenti in tribune.Desi partida a fost dominata de gazde, care au menajat cativa jucatori de baza, totusi s-a putut observa o oarecare neliniste in cadrul echipei Foresta Suceava, semn ca lucrurile nu ... citeste toata stirea