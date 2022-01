Foresta Suceava a incheiat turneul din Croatia cu un singur punct

Foresta Suceava a efectuat in aceasta perioada un stagiu de pregatire centralizata in Croatia, acolo unde a si participat la turneul de la Medulin. Formatia suceveana a incheiat turneul din Croatia cu un singur punct, fara sa marcheze niciun gol. In meciul pentru locurile 7-8 de la Arena Cup, sucevenii au fost invinsi, la limita, cu scorul de 1-0, de gruparea FK Iskra Danilovgrad, ocupanta locului 5 in prima liga din Muntenegru. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de catre Mihailo Perovic, ... citeste toata stirea