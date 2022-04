Foresta Suceava a pierdut derbiul cu Dante Botosani

In etapa a II-a a play-off-ului Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a jucat, sambata, 9 aprilie, la Bucecea, cu liderul la zi al clasamentului, Dante Botosani. Meciul a fost unul echilibrat si s-a incheiat cu victoria gazdelor cu 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Gorovei, in minutul 58, in urma unei faze de exceptie in care a depasit ambii fundasi centrali ai gruparii sucevene.Foresta Suceava a facut un meci modest si a rezistat cu brio primele 45 de minute, dar a ... citeste toata stirea