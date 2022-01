Foresta Suceava a pierdut la limita al doilea amical din Croatia

> Intr-un meci de pregatire, NK Istra 1961 - Foresta Suceava, 1-0Foresta Suceava efectueaza in aceasta perioada un stagiu de pregatire centralizata in Croatia. La finele saptamanii trecute, forestierii au disputat un al doilea meci amical in compania unei echipe din primul esalon valoric din tara gazda.La fel ca si in primul meci, cel cu Sibenik, sucevenii au primit gol pe finele reprizei a doua si in duelul cu NK Istra 1961. In prima partida, Foresta a pierdut cu 2-0, de aceasta data doar ... citeste toata stirea