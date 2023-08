Foresta Suceava a disputat primul amical al verii in deplasare, la mijlocul acestei saptamani, cu formatia de Liga a III-a Gloria Bistrita. Partida s-a disputat pe stadionul "Jean Padureanu" si s-a incheiat cu scorul de 4-0 in favoarea echipei gazda, pregatita de Adrian Falub.Urmatorul joc de pregatire al "forestierilor" va avea loc sambata, 5 august, de la ora 10:00, pe "Areni", in compania celor de ... citeste toata stirea