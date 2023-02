Foresta Suceava a pierdut primul amical al iernii in fata gruparii Poli Iasi

Foresta Suceava a disputat, la finele saptamanii trecute, primul amical al iernii, in deplasare, cu Politehnica Iasi. Formatia de liga a II-a antrenata de Leo Grozavu s-a impus la final cu 3-1, cu ajutorul golurilor semnate de Itu, in minutele 26 si 51, si Mogos, in minutul 78. Pentru formatia suceveana a punctat mijlocasul Ilie Marian, dupa o ora de joc. Rezultatul nu are mare relevanta pentru ca sucevenii sunt in urma cu pregatirea fata de echipa ieseana si urmeaza sa plece in stagiul de ... citeste toata stirea