Foresta Suceava nu si-a indeplinit obiectivul dorit de toti iubitorii de fotbal din Bucovina. Pe un stadion superb si intr-o atmosfera electrizanta creata de cei 8.000 de spectatori nemteni, formatia pregatita de Dorin Goian a fost invinsa cu 2-0 de echipa gazda, Ceahlaul, in mansa retur a barajului pentru promovarea in Liga a II-a.Gazdele au deschis scorul prin Anton, in minutul 28, cu un sut imparabil din interiorul careului sub transversala, bara-gol. Acesta a fost singurul sut pe poarta al ... citeste toata stirea