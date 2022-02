Foresta Suceava a remizat in amicalul cu Bucovina Radauti

La sfarsitul saptamanii trecute, terenul sintetic din complexul LPS Suceava a gazduit meciul dintre Foresta si Bucovina Radauti. Gazdele veneau la aceasta disputa dupa succesul din partida de pregatire cu Poli Iasi, in timp ce oaspetii pierdusera amicalul cu Somuz Falticeni.Asa cum s-a intamplat de fiecare data in duelurile dintre suceveni si radauteni, disputa a fost apriga, fiecare jucator, mai ales in aceasta perioada de pregatire, dorind sa demonstreze de ce e capabil.Meciul dintre ... citeste toata stirea