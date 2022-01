Foresta Suceava a remizat in amicalul cu FK Zarkovo

In cel de-al treilea meci amical din cadrul stagiului de pregatire din Croatia, Foresta Suceava a evoluat impotriva echipei FK Zarkovo, care activeaza in esalonul secund din Serbia. In cel de-al treilea meci al turneului Arena Cup, de la Medulin (Croatia), gruparea suceveana a realizat primul punct din cantonamentul croat, scorul final al meciului fiind 0-0.Partida a fost una echilibrata, fara multe ocazii de gol, sucevenii folosind, din nou, o sumedenie de jucatori croati, asadar intr-o ... citeste toata stirea