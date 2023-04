> In cadrul etapei a IV-a, Ceahlaul Piatra Neamt - Foresta Suceava 1-1 (0-1)In cadrul etapei a IV-a a play-off-ului Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a evoluat pe terenul ocupantei locului secund in clasament, Ceahlaul Piatra Neamt. La capatul celor 90 de minute de joc scorul a fost egal, 1-1.Sucevenii au deschis scorul prin Cimbru in minutul 45, gazdele egaland din penalti prin Patrick Petre. De mentionat faptul ca publicul nemtean a fost deosebit de ostil fata de oaspeti, ... citeste toata stirea