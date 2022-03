Foresta Suceava are de luat o revansa in fata gruparii Ceahlaul Piatra Neamt

> In ultima runda de campionat, Foresta Suceava va juca, maine, la Piatra NeamtForesta Suceava este oricum calificata in play-off-ul Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, indiferent de rezultatul partidei din ultima runda de campionat, la fel ca si liderul Dante Botosani. Totusi, pentru ca in acest inedit cuplaj de patru echipe conteaza si punctele de la final de sezon, lucrurile se mentin complicate.Dante Botosani si Foresta Suceava vor evolua in deplasare contra unor grupari care vor si ele ... citeste toata stirea