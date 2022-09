Foresta Suceava are in program doar trei puncte dupa meciul cu CSM Bacau

> Partida din carul etapei a VI-a va avea loc sambata, 1 octombrie, pe "Areni", de la ora 15:00Foresta Suceava are ocazia sa-si consolideze pozitia de lider in Seria I a Ligii a III-a dupa meciul din Cupa Romaniei cu UTA Arad. Sucevenii au pierdut mai mult decat rezonabil in fata unei formatii de Superliga. S-a vazut diferenta de pregatire si "nivel", dar elevii antrenorului Dorin Goian au facut fata.Urmeaza un joc de campionat normal, dar ... citeste toata stirea