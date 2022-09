Foresta Suceava are ocazia sa se lupte cu echipele de top

In fata a peste 1.300 de spectatori, Foresta Suceava a castigat cu scorul de 2-1 confruntarea cu Dante Botosani si s-a calificat in play-off-ul Cupei Romaniei. Partida nu a fost deloc simpla, pentru ca adversarii au dat o replica mult mai apriga decat in campionat.Dupa o prima repriza alba, botosanenii au deschis scorul in minutul 48 prin Piquionne, care a inscris imparabil cu capul, bara-gol, dupa un corner. Aproape imediat oaspetii au avut o buna oportunitate de a-si majora avantajul, insa ... citeste toata stirea