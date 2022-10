Foresta Suceava are ocazia sa-si consolideze postura de lider

> In etapa a VIII-a, Foresta Suceava va evolua pe terenul celor de la Stiinta Miroslava, sambata, 15 octombriePenultima runda a turului Seriei I a Ligii a III-a de fotbal programeaza pentru Foresta Suceava al doilea meci consecutiv in deplasare din tur, pe terenul celor de la Stiinta Miroslava. Sambata, 15 octombrie, echipa pregatita de Dorin Goian are o sansa importanta de a-si consolida pozitia de lidera a clasamentului dupa succesul din derbiul cu Ceahlaul Piatra Neamt.Dupa o victorie de ... citeste toata stirea