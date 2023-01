Foresta Suceava incepe pregatirile de iarna pe 23 ianuarie

Foresta Suceava a incheiat sezonul de toamna pe primul loc in clasamentul Seriei I a Ligii a III-a, avansul important de 9 puncte fata de urmatoarea clasata asigurandu-i deja formatiei sucevene calificarea in play-off. "Galben-verzii" au intrat in vacanta cu drepturile financiare achitate la zi, in conditiile in care Primaria Suceava a achitat si ultima transa, in valoare de 300.000 de lei, din banii alocati de municipalitate echipei de fotbal pentru anul 2022.Antrenorul Dorin Goian a ... citeste toata stirea