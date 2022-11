Foresta Suceava este lider incontestabil in Seria I a Ligii a III-a de fotbal avand sapte puncte avans fata de a doua clasata, CSM Bacau. In cadrul etapei a XII-a a Seriei I, formatia suceveana va juca, maine, pe "Areni", de la ora 14:00, cu echipa care a fost prima anul trecut, Dante Botosani.Sucevenii au mai invins gruparea vecina in tur pe propriul ei teren si au un moral foarte bun ... citeste toata stirea