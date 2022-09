> In cadrul etapei a V-a, Foresta Suceava va evolua maine, de la 17:00, pe terenul celor de la Somuz FalticeniLiderul la zi al clasamentului Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava, va juca in etapa a V-a pe terenul "vecinei", Somuz Falticeni. Formatia pregatita de Dorin Goian are maximum de puncte, moral si elan, si se va intalni pentru a doua oara intr-un meci oficial, dupa cel din ... citeste toata stirea