Foresta Suceava, la o ultima "incalzire" inaintea primei manse a duelului cu Otelul Galati

> In ultima etapa din play-off, maine, de la ora 18:00, pe "Areni" va sosi Husana HusiIn ultima runda din play-off-ul Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava va primi, maine, de la ora 18:00, vizita echipei Husana Husi. Meciul nu are nicio miza, gazdele fiind clar pe locul doi in clasament, iar oaspetii pe trei indiferent de rezultatul partidei.Aceasta este un fel de "incalzire" pentru suceveni inaintea primului duel cu Otelul Galati, duel care va avea loc miercuri, pe "Areni". ... citeste toata stirea