Foresta Suceava, la ora celui de-al doilea derbi local, cel cu Bucovina Radauti

> Partida dintre Foresta Suceava si Bucovina Radauti se va juca, maine, pe "Areni", de la ora 15:00Foresta Suceava se pregateste pentru al doilea sau derbi cu una dintre colegele de serie din judet, este vorba despre Bucovina Radauti. Meciul va avea loc sambata, de la ora 15:00, pe stadionul "Areni". In primul derbi sucevean, Foresta Suceava a remizat la Falticeni, pentru ca apoi Somuz sa invinga in deplasare la Radauti.Gazdele au ramas oarecum datoare dupa ce in runda anterioara ... citeste toata stirea