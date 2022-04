Foresta Suceava, la primul duel direct cu liderul Dante Botosani

Foresta Suceava se afla, din nou, in lupta pentru promovarea in liga secunda a fotbalului romanesc, acolo unde a fost multi ani la rand si unde, zicem noi, merita. Fara sa fim carcotasi, lumea se gandeste la esalonul secund, insa nu stie exact, poate, ce presupune aceasta.Seria I a Ligii a III-a de fotbal are doar zece echipe, din care trei sunt din judetul Suceava, Foresta, Bucovina Radauti si Somuz Falticeni. Liga a II-a are 20 de echipe, cateva dintre ele fiind in zone aflate la multi ... citeste toata stirea