> Intr-un meci din etapa a VI-a, Foresta Suceava - CSM Bacau 0-0Foresta Suceava a inregistrat a treia remiza in cadrul play-off-ului Seriei I a Ligii a III-a. Intr-un meci disputat la mijlocul acestei saptamani, Foresta Suceava - CSM Bacau 0-0.Pe un teren bun si a vreme perfecta pentru fotbal, formatia pregatita de Dorin Goian a facut un joc modest, dar si asa ar fi putut castiga daca Netbai marca din penaltiul acordat in minutul 75.Se poate observa putina blazare in cadrul echipei sucevene ... citeste toata stirea