Foresta Suceava porneste din nou pe drumul luptei pentru promovare

Pentru a patra oara consecutiv, Foresta Suceava "ataca" din nou promovarea in Liga a II-a. Echipa Sucevei a fost, in majoritatea anilor ei de existenta, in esalonul secund ocupand de multe ori un loc in partea superioara a clasamentului.Intr-un context mai complicat decat in anii trecuti, gruparea pregatita acum de antrenorul argesean Ionut Mosteanu vrea sa se bata pentru un loc in liga secunda. Orice s-ar intampla in aceste trei etape de campionat ramase din sezonul regular, Foresta Suceava ... citeste toata stirea