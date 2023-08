La finele acestei saptamani, Foresta Suceava va incepe un nou sezon competitional in Seria I a Ligii a III-a de fotbal. Situatia la clubul sucevean este in ceata chiar daca pe parcursul saptamanii trecute a aparut si noul presedinte al Forestei, in persoana lui Sorin Paraschiv, fost campion cu Steaua Bucuresti, dar si noul antrenor, Florin Croitoru, pentru ca, potrivit afirmatiilor facute de primarul Sucevei Ion Lungu, "azi, la Foresta nu se poate da niciun leu. Nu au justificat banii primiti. ... citeste toata stirea