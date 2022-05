Foresta Suceava s-a calificat matematic in faza urmatoare, dar va juca cu Otelul Galati

Etapa a VI-a din prima faza a play-off-ului Seriei I a Ligii a III-a de fotbal a lamurit in proportie covarsitoare "enigmele" legate de echipele care vor participa la etapa urmatoare a barajului pentru promovarea in Liga a II-a. Era stiut din start ca formatiile din aceasta serie se vor lupta cu cele din seria a II-a.In principiu, se stia deja ca Foresta Suceava va avea de luptat cu Otelul Galati sau Unirea Focsani. Lucrurile au fost clare din start, insa nu s-a putut mai mult si se pare ca ... citeste toata stirea