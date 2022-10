Foresta Suceava s-a impus fara dubii pe terenul celor de la Ceahlaul Piatra Neamt

> Intr-un meci din etapa a VII-a, Ceahlaul Piatra Neamt - Foresta Suceava 1-3Foresta Suceava a castigat in stil de mare echipa derbiul cu fosta ocupanta a locului secund in clasamentul Seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Ceahlaul Piatra Neamt. Chiar daca, in meciul de sambata 8 octombrie, gazdele au reusit sa reduca din handicap, la 2-0 pentru suceveni, invingatoarea nu a fost pusa nicio clipa sub semnul indoielii.Antrenorul Dorin Goian a pregatit bine partida cu gruparea nemteana, elevii ... citeste toata stirea