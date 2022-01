Foresta Suceava s-a tinut destul de bine in primul amical al anului in Croatia

Foresta Suceava a pierdut primul meci disputat in cadrul celei de-a opta editii a Arena Cup, turneu amical ce are loc in aceasta perioada in Croatia.Gruparea suceveana a cedat, la mijlocul acestei saptamani, in fata celor de la HNK Sibenik, cu scorul de 0-2, la finalul unui meci in care ocupanta locului 7 in prima liga croata a marcat ambele goluri in ultimele 11 minute, pe fondul numeroaselor schimbari din garnitura Forestei, care a avut in probe nu mai putin de sapte jucatori din spatiul ... citeste toata stirea