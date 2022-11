Foresta Suceava si-a facut singura norocul in etapa a XIII-a

Foresta Suceava a trecut cu brio si de etapa a XIII-a, considerata cu ghinion de unii. La sfarsitul saptamanii trecute, elevii antrenorului Dorin Goian si-au trecut in cont a unsprezecea victorie din acest sezon competitional. Unicul gol al partidei Viitorul Darabani - Foresta Suceava a fost marcat de fundasul Marian Botezatu, in minutul 4.Dintre cele trei echipe sucevene componente ale Seriei I a Ligii a III-a, doar Foresta Suceava a castigat in etapa a XIII-a, ... citeste toata stirea