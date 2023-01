Foresta Suceava va disputa sase partide amicale in perioada pregatirii de iarna

Reunirea lotului Forestei Suceava este programata pentru data de 23 ianuarie. Formatia suceveana, care se afla pe locul intai in Seria I a Ligii a III-a la fotbal, va avea un program de pregatire specific perioadei de iarna, cea de acumulari fizice, dar are programate si cateva meciuri amicale in perioada 11 februarie - 4 martie.Echipa antrenata de Dorin Goian va juca cu Gloria Bistrita, pe 11 februarie, cu Somuz Falticeni, pe 18 februarie, cu Aerostar Bacau, pe 22 februarie, ... citeste toata stirea