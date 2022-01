Foresta Suceava va mai sustine patru partide amicale inainte de debutul oficial de campionat

Foresta Suceava a revenit acasa dupa stagiul de pregatire din Croatia. Gruparea suceveana a jucat si patru partide amicale in cadrul turneul de la Medulin, bilantul final fiind de patru infrangeri si un egal. Foresta Suceava a pierdut in fata echipelor NK Sibenik si NK Istra, din prima liga din Croatia, si cu FC Iskra, din prima liga din Muntenegru, a remizat cu FC Zarkovo, din liga secunda din Serbia, pentru ca in ultimul meci sa cedeze in fata gruparii FK Iskra Danilovgrad, ocupanta locului 5 ... citeste toata stirea