> Partida din faza a treia a competitiei va avea loc pe "Areni", azi, de la ora 16:30Foresta Suceava va juca, azi, de la ora 16:30, pe stadionul "Areni" in cadrul turului trei al Cupei Romaniei contra gruparii Dante Botosani. Sucevenii au castigat si in campionat pe terenul liderului din sezonul precedent al Seriei I a Ligii a III-a si, practic, nu concep sa lase ocazia de a juca cu o echipa mai valoroasa in faza ... citeste toata stirea