Foresta Suceava vrea sa continue traditia victoriilor de la Husi

> In etapa a VI-a a play-off-ului, maine, de la ora 18.00, Foresta Suceava va juca la Husana HusiRunda a VI-a este una foarte importanta in economia turneului play-off al Seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Foresta Suceava, care se afla in urmarirea liderului Dante Botosani, va juca maine pe terenul celor de la Husana Husi. Singura echipa care s-a intors in acest sezon cu toate punctele puse in joc de pe terenul gruparii vasluiene a fost gruparea bucovineana.Desi au ceva absente in lot, ... citeste toata stirea