Forestierii suceveni incearca "drujbele" pe Otelul Galati

> Prima mansa a barajului pentru Liga a II-a va avea loc azi, de la ora 18:00, pe stadionul "Areni"Foresta Suceava a ajuns din nou la barajul pentru promovare in Liga a II-a de fotbal. E adevarat, este un prim test pentru ca si in caz de succes va mai urma unul, dar este o conditie absolut necesara pentru a activa in esalonul secund. Asadar, maine, de la ora 18:00, pe stadionul "Areni", gruparea suceveana va primi o fosta campioana a Romaniei, Otelul Galati.Sezonul competitional care tocmai ... citeste toata stirea