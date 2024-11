Formatiile sucevene, pe val in acest sezon competitional

Etapa prolifica pentru echipele de la LPS Suceava si Juniorul Suceava, care au obtinut sapte victorii in opt meciuri disputate in weekendul trecut in competitiile nationale de juniori.In Campionatul U19, grupa de la LPS Suceava s-a desprins la cinci puncte in fruntea clasamentului Seriei A, dupa ce a castigat la Vaslui, cu scorul de 4-1, in timp ce grupa de la Juniorul Suceava a invins pe stadionul din Itcani a treia clasata, LPS Iasi, cu 3-1.In Campionatul U17, echipa de la LPS Suceava a ... citește toată știrea