Fostul antrenor al sectiei de hochei a CSM Suceava Constantin Curelaru a trecut la cele vesnice

La cateva zile dupa ce ne-a parasit renumitul antrenor de volei Victor Pancu, o alta veste trista a zguduit sectia de hochei, de asta data, a CSM Suceava, prin trecerea la cele vesnice, fulgeratoare, a antrenorului Constantin Curelaru.Din informatiile furnizate de colegii sai de la CSM Suceava, acesta se afla, in calitate de spectator, in seara de 1 martie a.c., la Gheorgheni, la un meci de hochei din ERSTE Liga (echivalentul SuperLigii la fotbal - n.red.). Suferind un infarct miocardic, in ... citește toată știrea